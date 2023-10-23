Калужская область попала в топ-10 наиболее экологичных регионов

В понедельник, 23 октября, на традиционной видеоконференции правительства был поднят вопрос об экологической обстановке в Калужской области.

Судя по итогам лета этого года, регион занимает 9 строчку в десятке наиболее экологичных. На первом месте - Тамбовская область. Столица находится на 5 строчке. Об этом сообщил министр природы Калужской области Владимир Жипа.

Одной из наиболее острых проблем для Калужской области являются несанкционированные свалки. Из 138 завалов было устранено 48.

Также Владимир Жипа рассказал об итогах пожароопасного сезона. На территории региона активно ведется работа по противопожарной пропаганде среди населения.

С 10 апреля на территории Калужской области было зарегистрировано и отработано около 900 термоточек.

За весь период был зафиксирован 21 лесной пожар. Крупных возгораний не было допущено, все пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Также министр отметил, что одной из самых актуальных проблем является незаконная вырубка деревьев. За истекший период было зафиксировано 36 незаконных рубок, 9 браконьеров привлекли к административной ответственности.

Выявлемость незаконных лесорубов в регионе - 58%.

Владимир Жипа рассказал о результат в сфере мониторинга водных объектов. В рамках одного из федеральных проектов в областном центре проводят расчистку Яченского водохранилища.

Был рассмотрен вопрос об экологическом состоянии водных объектов. Большинство очистных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Из-за чего на территории региона происходит сброс сточных вод в реки и другие водоемы.