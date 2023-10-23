Опасные мандарины обнаружили в Калужской области

В Калужской области обнаружены 20 тонн турецких мандаринов, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщили 23 октября в региональном Управлении Россельхознадзора.

Фрукты следовали в адрес получателей из Москвы. В итоге мандарины не пропустили.

Средиземноморская плодовая муха относится к опасным видам вредителей. Поврежденные личинками плоды загнивают изнутри и опадают раньше срока.