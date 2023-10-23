В Калужской области одобрили законопроект о бюджете фонда обязательного медстрахования на трёхлетний период

В понедельник, 23 октября, на еженедельном заседании Правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Кабинет министров одобрил данный проект, документ будет внесен на рассмотрение в заксобрание региона.
Владислав Шапша рассказал отметил, что одной из основных задач соцполитики региона является укрепление сферы здравоохранения. В Калужской области реализуется множество задач, ведется работа по повышению доступности и качества оказания первой помощи. Особое внимание уделяется ранней диагностике заболеваний, устраняется дефицит работников.
Губернатор подчеркнул, что для решения поставленных задач необходима финансовая устойчивость отрасли. В последние годы бюджет фонда медстрахования сбалансирован, дефицита отмечено не было.
На 2024 год доходы бюджета планируются в сумме 17,782 миллиарда рублей, расходы в сумме 17,782 миллиарда рублей.
Бюджет на 2024,2025 и 2026 год сформирован бездефицитным.
Основные расходы идут на базовую программу ОМС, в рамках которой оказывается скорая медпомощь и медико-санитарная помощь.
Рост расходов на оплату медпомощи направлен на диспансерное наблюдение, диагностику онкозаболеваний, финансирование фельдшерско-акушерских пунктов, диагностически исследования и так далее.
Шапша подытожил тем, что уровень медобслуживания в регионе вырастет за счет средств ФОМСа и дополнительных выделений из областного бюджета.
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