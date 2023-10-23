В Калужской области благоустроили три фельдшерско-акушерских пункта

В понедельник, 23 октября, глава администрации Барятинского района Калужской области Андрей Хохлов сообщил о завершении работ по благоустройству фельдшерско-акушерских пунктов.

В скором времени они заработают в деревне Добрая, в поселке Мирный и в деревне Отъезжее.

Также Хохлов отметил, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» на территории Барятинского района будет продолжена в следующем году.

Ранее сообщалоcь, что финансирование здравоохранения в регионе увеличилось на 1,1 миллиарда рублей.