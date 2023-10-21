Калужский фотограф получила награду победителя конкурса «Шелковый путь»

В Пекине 20 октября прошло награждение победителей международного конкурса фотографов «Шелковый путь». Номинацию Press photo award выиграла Светлана Тарасова из Калуги. Жюри отметила ее серию работ «Мои родители орнитологи», снятую совместно с мужем Виктором Боровских.

Светлана Тарасова снимала на биостанции в городе Карасук Новосибирской области, где обитают озерные чайки. Орнитолог Алексей Друзяка каждый год приезжает туда с семьей для проведения исследований.

Ранее фотографии Светлана Тарасовой публиковались на сайте KP40.