В Калуге создано отделение Российского военно-исторического общества

В пятницу, 20 октября, в Калуге учредили городское отделение Российского военно-исторического общества. Об этом сообщил министр культуры и туризма области Павел Суслов.

Председателем отделения стал Константин Бурин.

Он известен в Калуге тем, что стал автором Музея локальных войн и военных конфликтов.

- Константин Николаевич - воин-интернационалист, заместитель руководителя центра военно-патриотического воспитания Калужской городской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, - рассказал Суслов.