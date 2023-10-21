Жителей Калужской области предупредили о новых правилах входа на Госуслуги

Со следующей субботы, 28 октября, попасть на портал Госуслуг жители России смогут только с помощью двухфакторной аутентификации. Об этом предупредил 20 октября заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Одного пароля будет недостаточно. После его ввода придется еще раз подтвердить личность – с помощью кода из СМС, биометрии или одноразового пароля из специального приложения.

Нововведения объясняют необходимостью повысить безопасность.

- Если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него, - пояснил Разумовский. - Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнера или МФЦ.