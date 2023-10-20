Калужские предприниматели приняли участие международном экспортном форуме «Сделано в России»

Калужская делегация посетила одно из главных событий года для российских предпринимателей – международный экспортный форум «Сделано в России». В течении двух дней участники были задействованы в вебинарах и пленарных сессиях, которые были ориентированы на новые перспективы развития и расширение деловых связей. об этом сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 20 октября.

Программа мероприятия ориентирована на поставщиков всех масштабов, а особенно на представителей малого бизнеса.

За полтора года в бизнес в стране изменил направления сотрудничества. В данный момент рынки стремительно развиваются и открыты для российских товаров и технологий.

Российские и зарубежные эксперты в рамках форума поделились своими секретами успеха.

Представители Калужского региона исполняющий обязанности генерального директора Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк и его заместитель Екатерина Зубченко узнали об обмене лучшими практиками субъектов РФ по привлечению компаний в экспортную деятельность и господдержке экспортеров на сессии «Экспорт как точка роста экономики регионов».

Николай Тубеншляк отметил, что участие в мероприятии предоставило возможность убедиться в том, что отечественный экспорт не исчез в санкционных условиях, а даже наоборот показал рост в некоторых отраслях. Основными задачами он считает оказание помощи бизнесу в переориентации на дружественные рынки, поиск точек сбыта и адаптацию к новым условиям.

Также на форуме 76 российских компаний показали стенды со своими лучшими экспортными продуктами, еще 90 можно было увидеть в электронном формате.

Выставка была разделена на группы: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».