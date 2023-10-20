Стало известно, кому чаще всего звонят мошенники

В нынешнем году мошенники в России чаще звонят женщинам, чем мужчинам – 50,4% на 49,6%. Такие данные 20 октября опубликованы в исследовании ВТБ.
Больше всего звонков преступников поступает людям в возрасте от 35 до 44 лет - 25,4% случаев. Клиентам банков в возрасте от 45 до 54 лет звонят в 21% случаев, в возрасте от 55 до 64 лет – в 17%. На людей 25-34 лет и пенсионеров старше 65 лет приходится по 14% вызовов.
Молодежи за последний год стали также чаще звонить мошенники. Доля людей младше 25 лет выросла с 4 до 8%.
Люди среднего возраста привлекают преступников, так как много работают и имеют больше денег, пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, не попасться обманщикам помогут бдительность и финансовая грамотность. Деньги могут украсть, только если сам клиент сообщает преступникам свои персональные данные. Важно внимательно читать СМС от банков.
С начала этого года в банк поступило 5,3 миллиона сообщений о звонках мошенников. Это на 20% меньше, чем было в 2022-ом. Сотрудникам удалось спасти на счетах более 9,5 миллиардов рублей.
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