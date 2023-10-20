Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Стало известно, кому чаще всего звонят мошенники

Опубликовано: 20.10.2023 16:20 0 412
Стало известно, кому чаще всего звонят мошенники

В нынешнем году мошенники в России чаще звонят женщинам, чем мужчинам – 50,4% на 49,6%. Такие данные 20 октября опубликованы в исследовании ВТБ.

Больше всего звонков преступников поступает людям в возрасте от 35 до 44 лет - 25,4% случаев. Клиентам банков в возрасте от 45 до 54 лет звонят в 21% случаев, в возрасте от 55 до 64 лет – в 17%. На людей 25-34 лет и пенсионеров старше 65 лет приходится по 14% вызовов.

Молодежи за последний год стали также чаще звонить мошенники. Доля людей младше 25 лет выросла с 4 до 8%.

Люди среднего возраста привлекают преступников, так как много работают и имеют больше денег, пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, не попасться обманщикам помогут бдительность и финансовая грамотность. Деньги могут украсть, только если сам клиент сообщает преступникам свои персональные данные. Важно внимательно читать СМС от банков.

С начала этого года в банк поступило 5,3 миллиона сообщений о звонках мошенников. Это на 20% меньше, чем было в 2022-ом. Сотрудникам удалось спасти на счетах более 9,5 миллиардов рублей.

 

Опубликовано: 20.10.2023 16:20 0 412
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания за 9 месяцев года установила свыше 21 тысячи индивидуальных приборов учета
Интернет «Ростелекома» пришел в 1200 домохозяйств «Села Совхоз Победа»
Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября
Калужская сбытовая компания: передавайте показания приборов учета своевременно и правильно!
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Как выбрать автошколу для обучения
Где выгодно купить грунтовый анкер KVL
Что такое курсы итальянского онлайн?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru