В Перемышльском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 364 человека

В пятницу, 20 октября, в селе Ильинское Перемышльского района Калужской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт на 8 населенных пунктов, население которых составляет 364 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Пациентов будет принимать фельдшер Марьям Хасановна Гаджиева.

Было закуплено все необходимое оборудование. В пункте есть такие зоны, как процедурная и кабинет для осмотра взрослых и детей, санузел для маломобильных граждан и санитарные помещения.

ФАПы устанавливаются по программе модернизации модернизации первично звена здравоохранения Калужской области на 2021-2025 годы.