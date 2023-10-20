«Калугапутьмаш»: от идеи к продукту

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В начале сентября команда завода «Калугапутьмаш» стала победителем регионального этапа Кубка по рационализации и производительности. Задания на конкурсе формируются по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК).

Завод один из первых на территории Калужской области внедрил инструменты бережливого производства на всех этапах выпуска продукции.

— Мы развиваем производственную культуру не первый год и тиражируем успешный опыт на другие участки завода. В текущих условиях рынок машиностроения требует от российских производителей значительного сокращения сроков поставки и технического обслуживания, а также расширения линеек производимой продукции. Мы постоянно работаем над оптимизацией производственного процесса и в рамках этой деятельности наши сотрудники участвуют в Кубке. Конкурс дает возможность видеть лучшие практики и совершенствовать собственные производственные и бизнес-­процессы, — ​говорит генеральный директор «Калугапутьмаш» Павел Дремов.

На предприятии в разные времена работали яркие и талантливые специалисты, чьи достижения являются важными научными открытиями и сегодня. Так, в 30-е годы прошлого столетия конструктор Владимир Платов, работая на заводе «Калугапутьмаш», изобрел путеукладочный кран, модернизированные версии которого предприятие выпускает и сейчас.

Сегодня над модернизацией продуктовой линейки и созданием новых образцов железнодорожной техники трудится многочисленный коллектив инженерного центра предприятия. Специалисты этого направления разрабатывают технику нового поколения, которая призвана максимально удовлетворять пожелания потребителей, в частности, быть еще более безопасной и отличаться высочайшими эксплуатационными характеристиками.

Большое внимание на заводе уделяется кадровому вопросу. Предпочтение отдается тем специалистам, которые сами готовы развиваться и повышать свои компетенции. На предприятии действует ряд социальных программ, в частности, есть практика «взращивать» кадры еще со школы, ​этому способствует профподготовка, которая внедрена сейчас во многие учебные заведения страны. Для молодежи на заводе создаются все условия и речь идет не только о безопасном и комфортном труде, но также о мерах социальной поддержки и всестороннего развития молодежи, есть клубы по интересам, спортивные секции. При этом большое внимание уделяется практике наставничества и передаче опыта работы.

Калугапутьмаш — ​ведущее машиностроительное предприятие страны по производству путевой железнодорожной техники для ремонта, строительства и эксплуатации железных дорог. Предприятие было создано в 1874 году на производственной базе Главных калужских железнодорожных мастерских. И в настоящий момент завод является единственным в России, где выпускают целый ряд жизненно значимых для путевой промышленности товаров: самоходные рельсосварочные машины, укладочные краны, распределители балласта, гидропередачи для путевых машин и маневренных тепловозов.

АО «КАЛУГАПУТЬМАШ».

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