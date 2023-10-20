В лесах Калужской области собрали 200 килограммов желудей

В лесничествах Калужской области нынешней осенью заготовили 200 килограммов желудей, сообщили в пятницу, 20 октября, в правительстве региона.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

- Поздние весенние заморозки и дождливое лето привели к массовому осыпанию желудей, - прокомментировали в правительстве. - Несмотря на это, уже удалось заготовить более 200 килограммов семян дуба. Большую часть из них посеют весной в лесных питомниках Калуги и Спас-Деменского района.

Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» реализуется в Калужской области с 2019 года.