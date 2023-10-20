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Вернуть движение: от классики до виртуальной реальности

Опубликовано: 20.10.2023 16:47 0 284
Вернуть движение: от классики до виртуальной реальности

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Центр травматологии и ортопедии БСМП Калуги – единственное подразделение региона с полным циклом лечения травматолого-ортепедических больных – от экстренной помощи до современной реабилитации.

Высокотехнологичная медицинская помощь при лечении сложных заболеваний. Амбулаторная и стационарная реабилитация - от механотерапии до системы виртуальной реальности.

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
•    Травмпункт – экстренная консервативная и оперативная медицинская помощь.
•    Центр амбулаторной травматологии: артроскопические операции, операции при переломах мелких костей, удаление металлоконструкций, лечение артрозов и деформации стоп.

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Травматолого-ортопедическое отделение:

  • Артроскопическая реконструкция при комплексных поражениях структур крупных суставов любой этиологии.
  • Эндопротезирование крупных суставов – первичное и ревизионное.

Высокотехнологичный метод лечения с использованием современных систем эндопротезирования. Компоненты эндопротеза являются анатомически предмоделироваными, что позволяет полностью восстановить объем движений в пораженном суставе.

Травматологическое отделение:

  • Все виды современного остеосинтеза при переломах любой локализации.
  • Корригирующие остеотомии костей при врожденных и приобретенных многоплоскостных деформациях с восстановлением оси конечности.

Отделение хирургической инфекции:

  • Эндоваскулярная хирургия при лечении диабетической стопы и тяжелых трофических язв нижних конечностей.
  • Различные виды кожной пластики.
  • Лечение остеомиелита, корригирующие остеотомии с последующим остеосинтезом.

Реабилитация: Реабилитация после травм и операций – амбулаторно и в стационаре.

  • Восстановление после оперативных вмешательств на суставах: адаптация к бытовым условиям, улучшение качества жизни.
  • Расширение двигательной активности, восстановление утраченных функций конечностей.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru

https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga

Traumatological and orthopaedic centre.

High-tech medical care to treat complex diseases. Outpatient and inpatient rehabilitation - from mechanotherapy to virtual reality systems

OUTPATIENT THERAPY

  • Injury Care Centre – emergency non-surgical and surgical medical care.
  • Centre for Outpatient Traumatology: arthroscopic surgeries, surgeries for fractures of small bones, removal of metal structures, treatment of arthrosis and foot deformities.

INPATIENT TREATMENT

Traumatology and Orthopaedic Department:

  • Arthroscopic reconstruction in case of complex lesions of large joint structures of any aetiology.
  • Endoprosthetics of major joints – primary and revisional.

High-tech treatment method using modern endoprosthesis systems. The components of endoprosthesis are anatomically pre-modelled, which allows to restore the full range of motion in the affected joint.
Traumatology Department:

  • All types of modern osteosynthesis for fractures of any localization.
  • Corrective osteotomies for congenital and acquired multiplanar deformities with restoration of limb axis.

 

Surgery infection department:

  • Endovascular Surgery for treatment of diabetic foot disease and severe trophic ulcers of the lower extremities.
  • Various types of skin grafting.
  • Treatment of osteomyelitis, corrective osteotomies followed by osteosynthesis.

Rehabilitation:
Outpatient and inpatient post-injury and post-surgery rehabilitation.

  • Recovery after surgical procedures on joints: adaptation to home conditions, improving of life quality.
  • Enhancement of mobility, restoration of lost limb functions.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.
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Опубликовано: 20.10.2023 16:47 0 284
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