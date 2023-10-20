Вернуть движение: от классики до виртуальной реальности

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Центр травматологии и ортопедии БСМП Калуги – единственное подразделение региона с полным циклом лечения травматолого-ортепедических больных – от экстренной помощи до современной реабилитации.
Высокотехнологичная медицинская помощь при лечении сложных заболеваний. Амбулаторная и стационарная реабилитация - от механотерапии до системы виртуальной реальности.
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
• Травмпункт – экстренная консервативная и оперативная медицинская помощь.
• Центр амбулаторной травматологии: артроскопические операции, операции при переломах мелких костей, удаление металлоконструкций, лечение артрозов и деформации стоп.
СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Травматолого-ортопедическое отделение:
Высокотехнологичный метод лечения с использованием современных систем эндопротезирования. Компоненты эндопротеза являются анатомически предмоделироваными, что позволяет полностью восстановить объем движений в пораженном суставе.
Травматологическое отделение:
Отделение хирургической инфекции:
Реабилитация: Реабилитация после травм и операций – амбулаторно и в стационаре.
Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru
https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga
Traumatological and orthopaedic centre.
High-tech medical care to treat complex diseases. Outpatient and inpatient rehabilitation - from mechanotherapy to virtual reality systems
OUTPATIENT THERAPY
INPATIENT TREATMENT
Traumatology and Orthopaedic Department:
High-tech treatment method using modern endoprosthesis systems. The components of endoprosthesis are anatomically pre-modelled, which allows to restore the full range of motion in the affected joint.
Traumatology Department:
Surgery infection department:
Rehabilitation:
Outpatient and inpatient post-injury and post-surgery rehabilitation.
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru
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Главный редактор: Ивкин В.П.
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