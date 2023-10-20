Соцконтракт помог жителю Кондрово открыть собственный бизнес

Житель Калужской области Максим Головацкий открыл мастерскую по ремонту бытовой техники с помощью господдержки. Об этом сообщили в пятницу, 20 октября, в пресс-службе Правительства Калужской области.

Мужчину активно поддерживает его жена Наталья. Она занимается бухгалтерией и заключает договоры с клиентами и поставщиками.

До заключения социального контракта Максим работал страховым агентом, но в свободное время занимался ремонтом бытовой техники. Его мечтой стало открыть собственное дело и превратить увлечение в работу со стабильным доходом и клиентской базой.

Средства, полученные по соцконтракту пошли на покупку оборудования и запчастей.

В данный момент предприниматель планирует открыть сервисный центр, а также освоить технику новых для российского рынка фирм и отработать поставку запчастей.