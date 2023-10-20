Губернаторская команда «Лидеров России» представила исследование и решения для сокращения разводов

В четверг, 19 октября, в рамках Социального проекта «Обучающие экспедиции» состоялась последняя встреча представителей команд Губернаторов Калужской, Липецкой, Рязанской областей и команды «Лидеров России». Об этом рассказал министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

Основные задачи проекта Калужского региона заключаются в снижении количества разводов, в укреплении детско-родительских отношений, а также в разработке системной программы поддержки.

Команда Владислава Шапши совместно с Лидерами России провели 118 интервью, предложили 11 решений и выработали 172 идеи.

Из 11 решений уже реализуются проекты «Академия семейных отношений», «Няня-волонтёр», «Медиатор рядом», «Социальные ролики».

- Уверен, что те решения, которые нам удалось наработать вместе с коллегами, позволят улучшить демографический климат в наших регионах, - подытожил Коновалов.