В Калужской области захоронили останки 120 солдат

Поисковики захоронили в Ульяновском районе Калужской области останки 120 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пятницу в районной администрации.

Церемония прошла на территории мемориального комплекса в поселке Милюгановский.

Имя одного бойца удалось установить - это Николай Андреевич Степанков. Ему было всего 20 лет, он погиб в 1942 году. В церемонии приняли участие местные жители, учащиеся школ, юнармейцы и поисковики.

На территории Ульяновского района работает более десяти поисковых отрядов из Калужской, Тульской, Московской областей. Ежегодно проводятся церемонии захоронения останков советских бойцов, найденных поисковыми отрядами. В 2023 году уже проведено два захоронения в братскую могилу деревни Колосово и воинское захоронение поселка Милюгановский.