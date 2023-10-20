В Обнинске привели в безопасное состояние ядерное топливо

Обнинский ФЭИ завершил пятилетнюю программу очистки тепловыделяющих сборок исследовательского реактора БР-10. Реактор безаварийно проработал 43 года, был остановлен в 2002 году. Теперь ядерное топливо приведено в безопасное состояние, сообщил в пятницу, 20 октября, заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

- Оригинальный метод — первый в мировой практике — сочетает вакуумную отгонку металлического натрия со спиртовой отмывкой его остатков и продуктов окисления, - пояснил Попов. - Разработка может быть востребована для очистки не только топливных сборок, но и оборудования, которое извлекается из расплавов натрия.

Реактор БР-10 в Обнинске станет опытно-демонстрационным центром по отработке технологий вывода из эксплуатации быстрых реакторов.