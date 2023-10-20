В Калужской области выросла инфляция

Годовая инфляция в Калужской области в сентябре 2023 года выросла до 6,8% после 5,7% в предыдущем месяце. Такие данные в пятницу, 20 октября, опубликовал Банк России.

Основной причиной роста цен там назвали сохранение высокого спроса на непродовольственные товары и ослабление рубля.

- Что касается продовольствия, здесь курсовые колебания нашли отражение в ценах на импортные фрукты и овощи, такие как бананы, груши, лимоны, а также помидоры, - пояснили в Центробанке. - Производителям мясной продукции из-за ослабления рубля пришлось больше тратиться при закупке зарубежных кормов и оборудования, от этого в регионе быстрее стало дорожать мясо птицы и, как следствие, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Не успевало предложение за спросом на рынке непродовольственных товаров. В частности, подорожали автомобили - как импортные, так и отечественные.

Возвращение инфляции к уровню 4% в Центробанке ожидают в 2024 году.