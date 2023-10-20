Клиника с семейными ценностями

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Многопрофильная медицинская клинка «Эндохирургический Центр» стала победителем конкурса «Бренд года — 2023».

Вместо регистратуры — ресепшн и ничего не напоминает классическую поликлинику. На лечение сюда приезжают люди из разных уголков страны, но чаще всего, конечно же приходят калужане.

Как удалось добиться такого успеха нам рассказала генеральный директор ООО «Эндохирургический Центр» Ольга Мешканцова.

— Ольга Петровна, Центр открылся семь лет назад. Что удалось сделать за эти годы?

— Поначалу сложно было набрать специалистов. Изначально, и по сей день, главное на чем мы стоим — это качественная медицинская помощь. Справились, и спустя некоторое время штат полностью заполнился профессионалами высокого класса.

У нас работают врачи с высшими категориями. Есть и молодые специалисты, но прошедшие практику имеющие за плечами опыт работы в БСМП, областной больнице. Мы всячески поощряем их обучение, повышение квалификации.

В нашей команде сложились очень доброжелательные отношения. Врачи с удовольствием ходят ассистировать к коллегам смежных профилей. Хирурги к урологам, например. Это очень полезный опыт.

— На каком оборудовании работают врачи в вашем Центре?

— Сегодня мы работаем в трех самых современных операционных блоках. Это позволяет ещё и комфортно планировать время проведения операций. Диагностическим оборудованием, я считаю, мы укомплектованы по полной. В этом году мы открыли даже собственную лабораторию. Сейчас мы выполняем анализы в день их сдачи. Это значительно ускоряет и постановку диагноза, и назначение лечения.

Сейчас мы развиваем направление проктологии, к нам пришли два очень хороших врача-­проктолога. Закупаем для этого отделения современное дорогостоящее оборудование. Еще одно направление, которое активно развивается у нас — сосудистая хирургия, а именно флебология. С приходом новых квалифицированных специалистов набирает обороты отделение гинекологии.

Последние полтора года в фокусе нашего внимания стала стоматология. В том числе детская. Ребятишки не боятся наших стоматологов, мы выстроили специальную программу посещения. Дети довольны, мы им даже подарки дарим за улыбку и хорошее поведение, диплом «За храбрость» вручаем. Наши доктора умеют сразу найти контакт с ребенком, отвлечь его, чтобы малыш не боялся. Если требуется серьёзные процедуры, мы лечим зубы и под общим наркозом.

Отдельно стоит упомянуть о кардиологии. Обратившись к нам можно сразу сделать УЗИ сердца, ЭКГ и получить полную консультацию, а если требуется и полное лечение сердечно-­сосудистых заболеваний.

В этом году расширилось отделение косметологии и пластической хирургии. У него появился собственные корпус с отдельной операционной, оснащенной по всем международным стандартам. Это позволило сократить очередь на пластические операции к нашему «гуру красоты» Олегу Игоревичу Туркину.

И, конечно же — Каков возраст ваших пациентов?

— Очень разный, мы же позиционируемся как семейный медицинский центр. Я сама мама троих детей и мне всегда хотелось получать качественную медицинскую помощь для всех в одном месте, а не метаться по всему городу в поисках специалистов. Именно такие условия мы и хотим создать для жителей Калужской области. Эндохирургический Центр готов принимать пациентов с рождения до самого пожилого возраста. У нас созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Есть специальные кабинеты, которые находятся на первом этаже, чтобы людям было максимально удобно, пандусы и коляски.

К нам целыми семьями ходят. Знаете, ориентируясь на запросы пациентов, мы и росли. Люди приходят и говорят: «хорошо бы, чтобы у вас ещё и вот такой доктор был». Мы анализируем все пожелания и открываем новые отделения. Несколько лет назад, к примеру, у нас не было сосудистых хирургов, сегодня это отделение работает.

— У вас открылся филиал Центра на Правобережье. Этот проект оправдал себя?

— Да, около двух лет назад мы начали принимать пациентов на Правом берегу Калуги. Поначалу люди не знали, что это за медучреждение, но, когда мы достаточно активно стали объяснять, что там — это наш филиал, люди пошли с удовольствием.

Причем сначала мы задумали там только диагностический центр: СКТ, МРТ, УЗИ, но потом поняли, что нужно открывать и приемы специалистов. Сейчас филиал на Правобережье очень востребован.

— А если будут запросы на такие филиалы в других микрорайонах Калуги, откроете?

Если будут запросы и наши возможности будут позволять, мы готовы открыть подобные филиалы и в других районах города, а возможно, и области. Но еще раз повторю, главное для нас — за количеством не потерять качество.

Запись осуществляется по телефону 8 (920) 090-48-09

г. Калуга, д. 57, стр. 6

ООО «Эндохирургический Центр».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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