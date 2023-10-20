Жителей Калужской области предупредили о летающих дронах

В Бабынинском районе в течение месяца, с 19 октября по 19 ноября, будут летать дроны. Об этом предупредили в районной администрации.

- Будет производиться выполнение аэрофотосъемочных работ при помощи беспилотных воздушных средств с целью оказания услуг по дистанционному зондированию кадастровых кварталов и обработке данных, - говорится в комментарии чиновников.

Дроны можно будет заметить в дневное время в населенных пунктах Бабынино, Извеково, Оликово, Уколовка, Антопьево, Муромцево, Егорьево, Каторгино, Стрельня, Внуково, Волхонское, Садовый и Акулово.