На территории бывшего завода «Кристалл» в Калуге появится арт-пространство

В четверг, 19 октября, в Калуге состоялась сессия «Кристалл 2.0», главной целью которой было сформировать стратегии концепции арт-квартала на бывшем ликеро-водочном заводе. Мероприятие было организовано региональным министерством культуры и туризма, при поддержке городской управы.

На стратегической сессии руководители ведомств, профессионалы турсферы, представители администрации и бизнес-сообщества обменивались идеями и мнениями. Также участники послушали выступление спикеров из столицы и Тулы, которые уже имеют опыт в создании таких пространств.

Присутствующие познакомились с проектом по развитию пространства на территории «Кристалла» и внутри самого здания, планами включения в туристические маршруты Калуги. Также был поднят вопрос преобразования Окской ветки в рамках реализации проекта.



В стратегической сессии приняли участие городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, главный архитектор областного центра Алексей Комов, заместитель министра культуры - начальник управления государственной поддержки культуры, искусства и народного творчества Анастасия Абрамова, Президент ТПП Калужской области Виолетта Комиссарова, а также представители других организаций