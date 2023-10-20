В Козельске появился томограф за 57 миллионов рублей

В Козельске поликлинику Центральной межрайонной больницы №3 оборудовали компьютерным томографом за 57,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

Оборудование закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

- На протяжении нескольких лет в Калужской области реализуется региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого - создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, осуществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, - прокомментировала Авдеева.