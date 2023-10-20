В Калужской области за неделю снизились цены на лук и бензин, а помидоры подорожали

В Калужской области за неделю, с 11 по 18 октября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона по итогам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Больше всего подорожали помидоры – на 13,38%, на втором месте яйца – на 2,11%. Также на 1,52% стали дороже охлажденные и мороженные куры, на 1,1% подорожала колбаса, на 0,63% сосиски и сардельки.

Уменьшение цены зафиксировали на плодоовощные товары. Так, лук подешевел на 5,45%, морковь на 3,49%, огурцы на 3,19% и картофель на 3,02%.

За данный период на рынке нефтепродуктов оптовые цены на бензин снизились на 2,92% и на дизельное топливо на 0,92%.