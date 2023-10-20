Еще один аист остался зимовать в Калужской области

В Калужской области остались единичные аисты, которые не смогли улететь на юг. В пятницу, 20 октября, об еще одной птице рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Бабынино охотовед отловил молодую аистиху, которую передали в Калугу в центр реабилитации диких животных «Феникс».

- Холода птица переждет здесь, в Калужской области, - пояснили в министерстве.