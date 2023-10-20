В Обнинске благоустроят овраг за кинотеатром «Мир»

В четверг, 19 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил территорию оврага за кинотеатром «Мир» в Обнинске. Этот объект стал победителем на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах.

Работы по благоустройству планируют завершить в 2024 году. Губернатор отметил, что территория должна стать точкой притяжения для обнинцев.

Шапша проверил результат текущей работы и поставил несколько новых задач, среди которых – работы по озеленению. Он призвал высадить крупномеры, которые добавят уюта сразу после окончания работ.