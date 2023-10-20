Губернатор Калужской области проверил работу очистных сооружений в Обнинске

В четверг, 19 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша совместно с главой администрации Обнинска Татьяной Леоновой и руководителем компании-концессионера проверил работу комплекса очистных сооружений.

Шапша напомнил, что ситуация с работой очистных в наукограде трудная, но работы по их модернизации активно продолжаются.

В данный момент идет очистка емкости биореактора и замена одной из решеток, что позволит улавливать больше крупного мусора.

Губернатор отметил, что в ближайшее время необходимо ввести в работу четвертый первичный отстойник и завершить работы по устранению проблемы запаха.

В данный момент уже видны результаты работы, основная задача которых сделать так, чтобы жители Обнинска навсегда забыли о проблеме неприятного запаха.