В калужском лицее учеников Предуниверсария посвятили в медицину

В четверг, 19 октября, калужских школьников посвятили в медицину в 36-ом лицее. Об этом рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

В августе регион подписал соглашение о сотрудничестве с Сеченовским университетом, в рамках которого состоялось открытие центра, главной целью которого является помощь школьникам медклассов в получении базовых медицинских знаний.

Сейчас в Калужской области 34 медицинских класса. Министр отметил, что медицина занимает одну из лидирующих позиций в системе образования региона. Все ученики центра могут совмещать школьную программу и вузовскую систему обучения, которая включает профильные предметы.

Школьники подготовили представление в стиле детского театра о путешествии гемоглобина, разыгрывали сценки из жизни врачей, - рассказал Аникеев. Современная медицина требует от будущих врачей всестороннего развития.