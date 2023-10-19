В Калужской области рискуют пропасть Мошонки и Бухловка

В Госдуму внесли законопроект о запрете употребления оскорбительных названий для населенных пунктов. Об этом сообщил ТАСС, в четверг, 19 октября.
Депутат Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков разработали дополнение к закону «О наименованиях географических объектов». Они предложили дополнить положение о недопустимости искажения наименований географических объектов запретом на употребление оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов.
Владислав Даванков пояснил, что во фракцию обратились жители деревни с нецензурным названием, которая находится в Ярославской области. Местные рассказали, что жители соседних городов над ними смеются, а молодое поколение уезжает, чтобы поскорее сменить прописку.
В Калужской области в составе сельского поселения Чубарово есть деревня с названием Бухловки, а также село Мошонки, находящееся недалеко от Козельска.
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