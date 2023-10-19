Геномные и радиационные исследования в сельском хозяйстве обсудили в Обнинске

Молодые ученые и доктора наук России в четверг, 19 октября, представили в Обнинске свои научные работы на тему геномных и радиационных исследований в сельском хозяйстве, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии принимает Молодежную конференцию на базе «КурчатовГенТех-2023» – одного из ключевых мероприятий Международного форума природоподобных технологий.

- Генетика сельхозкультур — одно из перспективных направлений ВНИИРАЭ, способное внести вклад в решение задач продовольственной безопасности России. Перед нами стоит задача – консолидировать усилия в этой сфере, - прокомментировал Шапша. - Благодарен президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку за поддержку наших проектов и большой личный вклад в разработку и развитие генетических и биологических технологий.