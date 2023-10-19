Что такое «хорошая стоматологическая клиника» для пациентов? В какую клинику пациенты ходят всей семьей, несколькими поколениями?

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На протяжении более чем 50 лет ООО «Стоматолог» привлекает своих пациентов высоким качеством и надежностью лечения.

Доступность лечения, высокие стандарты качества, разумные сроки, узкая специализация врачебного персонала и индивидуальный подход к каждому пациенту — ​залог высоких результатов даже в сложных клинических случаях.

Комфортное лечение начинается с нашей регистратуры. Записаться на прием к врачу в ООО «Стоматолог» можно без очередей и долгих ожиданий, позвонив в клинику, возможна запись онлайн на сайте stomatolog40.ru. Регистраторы всегда помогут подобрать удобное время и сориентируют по специалистам, а также напомнят о предстоящем визите накануне.

Придя на прием, можно быть уверенным в своей безопасности, т. к. мы уделяем особое внимание стандартам стерилизации и инфекционного контроля. Все кабинеты поликлиники оснащены современным оборудованием, с помощью которого можно проводить самые различные процедуры.

Лечение начинается с качественной диагностики. При необходимости в клинике можно сделать электроодонтометрию, радиовизиографию, конусно-­лучевую компьютерную томографию. 3D обследование позволяет за одну процедуру с минимальной лучевой нагрузкой получить максимальную информацию о состоянии ротовой полости: качество вылеченных каналов и прилегание пломб, состояние костной ткани и пародонта. Она также необходима для этапа имплантации.

На терапевтическом приеме проводят лечение кариеса и его осложнений, в том числе с использованием апекслокатора, эндомотора и ультразвука. Даже лечение сложных клинических случаев, таких как труднопроходимые каналы, необходимое перелечивание корневых каналов возможно благодаря современным материалам, оборудованию и высокой квалификации врачей, которые постоянно обучаются и повышают свою квалификацию. Качественные высокоэстетичные реставрации производятся самыми современными импортными материалами. Наши доктора уделяют большое внимание профилактике стоматологических заболеваний, поэтому на приеме всегда можно получить современную информацию об уходе за полостью рта в домашних условиях, а также провести профессиональную гигиену полости рта, в том числе с использованием ультразвука и методом AIR FLOW.

В пародонтологическом кабинете проводят лечение слизистой оболочки и пародонта. При необходимости есть возможность лечения с помощью аппарата «ВЕКТОР» и с помощью систем для шинирования зубов.

В хирургическом отделении проводят удаления зубов любой сложности, в том числе ретинированных зубов мудрости, а также операции по имплантации. Если костной ткани по результатам диагностики недостаточно, возможно проведение костной пластики и синус-­лифтинга. Все врачи-­хирурги имеют необходимую квалификацию и опыт в имплантации и сопряженных с ней операциях.

В ортопедическом отделении занимаются восстановлением зубных рядов. От одиночных коронок до больших ортопедических конструкций. С помощью металлокерамических и циркониевых конструкций пациент получает не только функциональную, но и красивую улыбку. А собственная зуботехническая лаборатория дает возможность оперативно и качественно выполнять любые работы по протезированию зубов вне зависимости от уровня сложности этих работ. Кроме того, позволяет на каждом этапе скорректировать ортопедическую конструкцию, ее форму или внешний вид.

Все врачи работают в команде. Уже на первом приеме есть возможность получить консультацию нескольких специалистов для получения полной картины о своем здоровье.

Критерием хорошей стоматологии была и остается счастливая улыбка здорового человека! Поэтому мы делаем все, чтобы после проведенного лечения вы приходили к нам только на профилактические осмотры!

г. Калуга, ул. Московская, д. 36

(4842) 57-62-62, 90-62-62, 57-22-33

[email protected]

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО «Стоматолог».

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