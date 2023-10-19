Крыша потекла: в Калужской области провели ремонт в детском саду после жалоб родителей

В селе Ульяново Калужской области родители пожаловались на обветшалую крышу детского сада «Солнышко». В нескольких помещениях учреждения протекал потолок, об этом сообщили в Центре управления регионом в четверг, 19 октября.

Местная администрация взяла ситуацию под контроль. По результатам проверки было установлено, что конструкция здания не повреждена, а в ремонте нуждается только верхний кровельный слой.

На данный момент все помещения привели в подобающий вид, а крыша уже прошла проверку дождями.

