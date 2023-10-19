В России прогнозируется рекордный рост сбережений на счетах в банках

К концу года сбережения жителей России на счетах в банках могут достигнуть 43,5 триллионов рублей. Это рекордный показатель с 2015 года, сообщили 19 октября в пресс-службе ВТБ.

Рост за нынешний год составит около 19%.

Деньги в банки россияне несут на фоне роста ключевой ставки и увеличения процентов по депозитам. Как пояснила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, клиентов привлекут и сезонные продукты, которые банки обычно запускают в четвертом квартале. По оценке специалиста, с января по сентябрь общий объем привлеченных средств населения в стране вырос на 11,5%.