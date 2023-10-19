Новый интерьер для МТСО-2. Изготовлен первый образец

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Группа РПМ и инжиниринговые службы СТМ разработали новый интерьер для модуля технического сопровождения и обслуживания МТСО-2. Первый образец изготовлен на Калужском заводе «Ремпутьмаш».

Модуль, где впервые реализовали интерьер в новом исполнении, предназначен для проживания десяти человек — ​сотрудников путевых бригад. Более эргономичный интерьер предназначен повысить уровень комфорта и создать новую атмосферу внутри модуля более современную и стильную.

Как отметил генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн, при разработке нового дизайна интерьера предварительно были проанализированы отзывы работников путевых бригад, учитывались пожелания основного заказчика. «Ремпутьмаш» уделяет повышенное внимание усовершенствованию МТСО‑2 не только в плане технических характеристик, но и создания комфортных условий для проживания из-­за его востребованности на железнодорожной сети России.

— В настоящее время количество МТСО, выпущенных на заводах Группы РПМ, составляет порядка полутора тысяч единиц. Благодаря усовершенствованной конструкции и обновленному дизайну МТСО‑2 обеспечит по-­настоящему комфортную и безопасную работу сотрудников путевых служб, — ​подчеркнул Кирилл Эпштейн.

Изменения внесены в интерьер четырех отсеков: купе для отдыха, кухонный комплекс, коридор и санитарно-­гигиенический модуль. Новый образ бытовых помещений и элементов интерьера создан благодаря использованию новых цветов и фактур, светодиодных лент, установке зеркал и декоративных металлических профилей с подсветкой в том числе на радиаторы отопления в коридорах. Основные тона, используемые в отделке внутренних помещений, — ​темно-­синий, серый, бирюзовый, серебристый металлик.

В двухместных купе стало более уютно и удобно: установлены серебристые индивидуальные ящики для хранения с рольставнями, органайзеры удобно расположены под полкой вместе с дополнительными розетками. Оконный блок обрамлен светодиодной лентой, алюминиевым профилем с рассеивателем. Кухонный комплекс тоже преобразился: дополнительно установлены удобные сиденья и столешница повышенной прочности, изменилось расположение бытовой техники, что позволило сделать помещение просторнее. Более упорядоченным и компактным стало расположение предметов в душевой и санузле.

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

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