Калужская область попала в антирейтинг регионов, в которых чаще всего угоняют машины

Одна из крупных страховых компаний сформировала рейтинг регионов, в которых чаще всего крали машины в этом году. Больше всего угонов произошло в Московской области. Также частые криминальные инциденты были зафиксированы в Самаре, Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае, Сургуте, Калужской области, Перми и в других регионах.

Больше всего угоняли «Тойоты» - 15,1% и «Хендаи» - 12,1%. Самой популярной моделью у «Тойоты» стал «Рав4», а среди «Хендаев» угонщики предпочли «Солярис», «Туксон», «Крета», «Палисад».

Также своих машин лишались владельцы «Киа К5» и «Киа Спортэйдж», «Мицубиси Аутлендер», «Лада Гранта», «Шкода Рапид», «Ауди А6».

Среди премиум-класса угоняли «Генезис Гв80» и «Порш Кайен».



В 60% случаев крали машины 2022-2021 годов выпуска. Машины 2020 года угоняли в 15% случаев, а вот ранее выпущенные авто обращали на себя внимание похитителей всего в 9-3% случаев.

Как рассказали в страховой компании, самый дорогой угон этого года произошел летом в Москве во дворе одной из обычных жилых многоэтажек в районе Хорошёво-Мнёвники. Злоумышленники похитили у владелицы "Тойоты Рав4», страховое возмещение превысило 4,2 млн руб.