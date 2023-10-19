В Калуге пройдет форум недропользователей ЦФО

В ноябре в Калуге состоится второй Форум недропользователей Центрального федерального округа. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

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