Калужане пройдут бесплатный курс в Школе аналитиков данных

В Калужской области до 24 октября принимают заявки на бесплатное обучение в Школе аналитики данных. Будущих учеников отберут на конкурсной основе.
Школа будет работать на базе центра Big Data.
Студентов научат продвинутому программированию на языке Python, объяснят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data. Также будет возможность познакомиться с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования. Преподавать курс будут действующие сотрудники центра Big Data.
Обучение будет проходить удаленно – по два онлайн-занятия в неделю.
Желающим попасть на обучение рекомендуют для подготовки к тестированию повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python.
- Рассчитываем, что после окончания курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, которые позволят им заниматься одним из самых перспективных направлений в IT – анализом больших данных, - рассказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.
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