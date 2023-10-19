Калужане пройдут бесплатный курс в Школе аналитиков данных

В Калужской области до 24 октября принимают заявки на бесплатное обучение в Школе аналитики данных. Будущих учеников отберут на конкурсной основе.

Школа будет работать на базе центра Big Data.

Студентов научат продвинутому программированию на языке Python, объяснят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data. Также будет возможность познакомиться с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования. Преподавать курс будут действующие сотрудники центра Big Data.

Обучение будет проходить удаленно – по два онлайн-занятия в неделю.

Желающим попасть на обучение рекомендуют для подготовки к тестированию повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python.

- Рассчитываем, что после окончания курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, которые позволят им заниматься одним из самых перспективных направлений в IT – анализом больших данных, - рассказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.