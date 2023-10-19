Госдума приняла в I чтении законопроект о предоставлении земли под фермерство героям СССР и РФ

В России расширят льготы для Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей, сообщили в «Дума ТВ».

Сейчас они могут получать земельный участок для строительства, садоводства и подсобного хозяйства. Но председатель Государственной Думы Вячеслав Володин стал инициатором законопроекта, который позволит заниматься на этой земле фермерством.

Кроме того, в случае гибели Героя право на земельный участок перейдет членам его семьи.

- Сегодня воспользоваться этим правом Герои могут только лично, иначе льгота сгорает, - прокомментировал Володин. — Это несправедливо по отношению к близким тех, кто, защищая нашу Родину, отдал за нее свою жизнь.

Участки будут предоставляться в собственность бесплатно и вне очереди.

Законопроект уже принят Госдумой в I чтении.