В Калуге вынесли приговор за гибель ребенка в заброшенном здании

Калужский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката 41-летнего хозяина заброшенного здания в деревне Рождествено, в котором в сентябре 2022 года погиб 13-летний ребенок, а 15-летний подросток получил травмы.

Дети свободно попали в здание. Обрушение конструкции произошло после того, как один из подростков начал бить по стене.

В ходе расследования было установлено, что директор учреждения знал о том, что на территорию опасного объекта регулярно проникают люди, но не организовал работы по закрытию доступа к заброшке.

Сторона защиты оспорила решение суда, однако прокурор опроверг доводы жалоб.

Нарушителю дали два года условно. Приговор остался неизменным.