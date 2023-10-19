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ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0

Опубликовано: 19.10.2023 11:55 0 218
ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0

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ВТБ провел пятый ежегодный хакатон MORE.Tech 5.0 для разработчиков, аналитиков и дизайнеров. В этом году было подано свыше 2,5 тыс. заявок. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн рублей приняли участие 1066 лучших ИТ-специалистов в составе 266 команд. 
 
Под кураторством 66 менторов-экспертов ВТБ участники пробовали свои силы в программировании в рамках двух треков. WEB+MOBILE предполагал разработку сервиса для подбора оптимального банковского отделения, учитывая потребности клиента и доступность услуг. В треке METAVERSE велась разработка элементов виртуального пространства и сценариев взаимодействия пользователей с цифровыми продуктами и сервисами банка.
 
«В этом году хакатон MORE.Tech значительно вырос, число участников превысило 1 тыс. человек. ВТБ стал первым на рынке, кто пригласил разработчиков попробовать силы в создании решений для метаверса и предложить свое видение в использовании трехмерных интерактивных пространств для сотрудников и клиентов банка. Всего за 40 часов команды разработали и продемонстрировали действительно интересные решения. Для ВТБ как для крупного технологического игрока и работодателя это свидетельствует о потенциале таких соревнований и в будущем», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока – старший вице-президент ВТБ.
 
На протяжении трех дней мероприятия участники могли обратиться за советом или помощью к менторам, что позволяло им в любой момент проверить свои гипотезы и скорректировать разрабатываемые решения. В суперфинал вышли 24 команды: по 12 в каждом треке.
 
Команда, победившая в треке WEB+MOBILE, разработала функционал уведомлений о низкой загруженности отделений на основе самостоятельно проведенного исследования для выявления потребностей пользователей. Дополнительно ребята добавили маскота и анимацию для онбординга. 
 
В треке METAVERSE победила команда, предложившая геймифицированный интерфейс для сервисов автокредитования банка с фотореалистичными 3D-аватарами и продуманными пользовательскими сценариями. 
 
Команды-победители получили по 300 тыс. рублей, а призы за вторые и третьи места составили 150 и 100 тыс. рублей. Первые 300 участников, загрузивших свои решения на платформу хакатона More.Tech 5.0, получили фирменные подарки от ВТБ.
 
Помимо решения задач участники могли присоединиться к митапам по нескольким темам, таким как карта клиентского пути для развития продуктов, система по работе с инновациями ВТБ и презентация решений.
 

Банк ВТБ (ПАО).
Генеральная лицензия Банка России № 1000.
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Опубликовано: 19.10.2023 11:55 0 218
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