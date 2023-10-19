В больницы Калужской области закупили 2112 единиц оборудования

В четверг, 19 октября, министерство здравоохранения Калужской области подвело итоги реализации нацпроекта здравоохранение за девять месяцев.

Закуплено 2112 единиц медицинского оборудования. В областную больницу установлена нейроэндоскопическая стойка. Завершен ремонт на 16 объектах первичного звена. Установлено 28 фельдшерско-акушерских пунктов. В больницы направлен 31 автомобиль.

- По целевым направлениям обучаются 669 специалистов и 96 ординаторов, - рассказали также в Минздраве. - Трудоустраиваются 114 выпускников, из них 48 ординаторов.