Представители всероссийской акции по сбору макулатуры посетили Калужскую область

В среду, 18 октября, в калужский музей бумаги прибыли маскоты Всероссийского движения по сбору макулатуры «БумБатл». Акция проходит в рамках нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе правительства.

Узнаваемые персонажи БумБой и БуМаша приехали на передвижной площадке партнера акции – Российского экологического оператора.

Гости «Бузеона» сдали макулатуру в обмен на подарки, а также приняли участие в мастер-классе по переработке бумаги.

Министр природы и экологии Калужской области отметил, что участие в такой акции позволяет каждому участнику почувствовать причастность к защите природы. Данный проект – это не только соревнование, но и шаг к спасению лесов.

Педагог начальной школы Елена Познякова рассказала, что дети с нетерпением ждали экскурсию и с радостью сдали макулатуру.

- Прививать бережное отношение к ресурсам, давать знания о переработке и сортировке отходов нужно с самого детства, тогда мы сможем построить максимально экологичное общество, – подытожила учительница.

Конечным пунктом для героев акции станет Москва. Именно там подойдет к концу первое экопутешетсвие маскотов «БумБатла».