В Обнинске запустили отопление в КБ №8

В Обнинске решили проблему с отоплением в Клинической больнице №8. Об этом сообщил 18 октября министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- В больнице во всех помещениях, где проходят лечения пациенты, запущено отопление, - подчеркнул министр. - Без отопления остались ремонтируемые помещения и регистратура, в которой работают электрические конвекторы.

Пахоменко заявил, что держит ситуацию на контроле.