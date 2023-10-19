Больше 2000 елей высадили в Калужской области

В Юхновском районе прошла акция «Сохраним лес», в рамках которой высажено 2100 сеянцев ели. Об этом 19 октября сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Посадка деревьев прошла в рамках нацпроекта «Экология».

Ели на площади в 0,7 гектара сажали учащиеся и педагоги Мятлевской школы из Износковского района и Батищевской школы из Мосальского района.