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В Калуге объявили победителей ежегодной премии «Бренд года»

Опубликовано: 19.10.2023 10:01 0 626
В Калуге объявили победителей ежегодной премии «Бренд года»

В среду, 18 октября, прошла церемония награждения победителей. Более пятидесяти руководителей и представителей, выбранных жителями региона компаний, получили награды.

Конкурс, учрежденный агентством «Комсомольская правда – Калуга», ещё раз подтвердил звание ведущего проекта в области поддержки и пропаганды развития калужского бизнеса.

- Премия, организованная нашим издательским домом 17 лет назад, живет и развивается, сказал в своём обращении к победителям генеральный директор агентства «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин. - Растут и развиваются компании, которые работают на благо Калужской области. Меняется мир, меняются люди и номинанты премии, но неизменным остается качество товаров и услуг, которые вы производите.

Уникальность и важность конкурса «Бренд года» отметил и глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Премия «Бренд года» — это соревнование в абсолютно разных отраслях, но все эти сферы напрямую касаются жителей Калужской области, это сегменты экономики, без которых невозможно представить жизнь нашего региона. Ключевой момент этого конкурса заключается в том, что победителей выбирают сами калужане. Уверен, что самая объективная оценка даётся именно теми, кто этими товарами и услугами пользуется. Я очень рад, что агентство «Комсомольская правда – Калуга» придумала и многие годы проводит этот конкурс. Он действительно выявляет настоящих лидеров.  

Среди победителей в этом году оказались и крупнейшие промышленные предприятия области, и небольшие, но успешно развивающиеся компании. Сферы их деятельности самые различные. От производства тяжелого современного машиностроения до работы в области культуры и медицины.

Подробный рассказ о номинантах премии и самой процедуре награждения читайте в ближайшем номере газеты «Комсомольская правда – Калуга».

Опубликовано: 19.10.2023 10:01 0 626
Тэги: общество калужский бренд
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