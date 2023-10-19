В Калуге объявили победителей ежегодной премии «Бренд года»

В среду, 18 октября, прошла церемония награждения победителей. Более пятидесяти руководителей и представителей, выбранных жителями региона компаний, получили награды.
Конкурс, учрежденный агентством «Комсомольская правда – Калуга», ещё раз подтвердил звание ведущего проекта в области поддержки и пропаганды развития калужского бизнеса.
- Премия, организованная нашим издательским домом 17 лет назад, живет и развивается, сказал в своём обращении к победителям генеральный директор агентства «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин. - Растут и развиваются компании, которые работают на благо Калужской области. Меняется мир, меняются люди и номинанты премии, но неизменным остается качество товаров и услуг, которые вы производите.
Уникальность и важность конкурса «Бренд года» отметил и глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:
- Премия «Бренд года» — это соревнование в абсолютно разных отраслях, но все эти сферы напрямую касаются жителей Калужской области, это сегменты экономики, без которых невозможно представить жизнь нашего региона. Ключевой момент этого конкурса заключается в том, что победителей выбирают сами калужане. Уверен, что самая объективная оценка даётся именно теми, кто этими товарами и услугами пользуется. Я очень рад, что агентство «Комсомольская правда – Калуга» придумала и многие годы проводит этот конкурс. Он действительно выявляет настоящих лидеров.
Среди победителей в этом году оказались и крупнейшие промышленные предприятия области, и небольшие, но успешно развивающиеся компании. Сферы их деятельности самые различные. От производства тяжелого современного машиностроения до работы в области культуры и медицины.
Подробный рассказ о номинантах премии и самой процедуре награждения читайте в ближайшем номере газеты «Комсомольская правда – Калуга».
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.