Школьники и студенты Калужской области сыграют в «Что? Где? Когда?»

Российское общество «Знание» запускает игры «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов. Отборочные соревнования начнутся 27 октября, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Игроки будут соперничать в трех категориях: школьники 5-11 классов и учащиеся ссузов, студенты вузов до 25 лет, а также игроки старше 18 лет.

Планируется, что по всей стране за игровые столы сядет около 500 тысяч участников.

Финалы во всех категориях пройдут в 2024 году.