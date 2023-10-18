В Калужской области прошел «День призывника»

В среду, 18 октября, в Калужской области прошел традиционный День призывника. Будущие солдаты-срочники приехали в воинскую часть Росгвардии в Рождествено.

- Молодые люди должны видеть, что такое современная Российская Армия, - прокомментировал мероприятие губернатор Владислав Шапша. - Новая техника, вооружение, оборудование. Важно, что ребята могут и солдатский быт почувствовать: побывали в казармах, поели солдатской каши.

По его словам, 15 калужан отобрали для службы в Президентском полку.