Губернатор предложил учредить медаль Калужской области «За мужество и самоотверженность»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил учредить в регионе новую награду – медаль «За мужество и самоотверженность». Об этом он сообщил в среду, 18 октября.

Соответствующий законопроект Шапша направил на рассмотрение депутатам Законодательного собрания региона.

По мнению губернатора, такой награду заслуживают многие солдаты, волонтеры, сотрудники силовых структур и спасатели.

- Рассчитываю, что депутаты поддержат решение, - заявил Шапша.