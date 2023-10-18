На самолет «Калуга» нанесли символику Эрмитажа

В среду, 18 октября, авиакомпания «Россия» представила обновленную ливрею своего самолета «Суперджет», который носит название «Калуга».

На борт нанесли символику Эрмитажа, так как в 2024 году в нашем городе откроется филиал крупнейшего российского музея. Он разместится на улице Маркса.

«Суперджет» с названием «Калуга» летает уже два с половиной года. Каждый день он выполняет от двух до шести рейсов.