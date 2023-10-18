Город или УК должны содержать дворы в Калуге?

Вопрос калужанки городскому голове осветил проблему и подтолкнул к ее решению.

Среди множества жалоб и сообщений в социальных сетях, адресованных Дмитрию Денисову, мы выбрали наиболее многочисленные.

Подготовка дорог к зиме, ремонт улиц, раскопанная Огарева, снос сараев и гаражей, потоки воды на Северном въезде и злополучная Хрустальная, - на все эти проблемы городские власти дали подробные ответы в понедельник, 16 октября.

На пороге перехода через ноль

В последнюю неделю автомобилисты Калуги все чаще стали интересоваться, готов ли город к зимнему содержанию дорог. Эту тему поднял городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на прошедшем в понедельник совещании.

– Все готово, переход на зимнее содержание дорог состоится с 1 ноября, - заявил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Однако, уже сейчас мы отслеживаем ситуацию на дорогах по погодным условиям. С 6 октября на особо опасных участках калужских дорог дежурит спецтехника. Я имею ввиду дамбу, мосты, спуски и подъёмы. Там круглосуточно дежурят специалисты СМЭО.

При необходимости мы оперативно принимаем решение об обработке дорожного полотна противогололедными материалами. Пескосоляная смесь заготовлена в полном необходимом объёме. Кроме этого, работает круглосуточная диспетчерская служба, куда можно обратиться с жалобой на качество дорог. Телефон диспетчерской 8-800-450-10-02.

Про бесхозные сараи и гаражи

Много вопросов задают калужане по поводу сноса ветхих сараев и заброшенных гаражей на территории города. Помимо того, что что все эти, часто незаконные, постройки портят общий вид, они ещё становятся пристанищем бомжей, полуразрушенные сараи манят подростков. Недалеко и до беды.

- Четвертый год ждем, когда уберут гараж в центре города на Суворова, 156, - написала Дмитрию Денисову калужанка Елена Новак.

– На новый финансовый год город выделил на демонтаж подобных сооружений 2 млн. рублей, - пояснил городской голова. - Мы проводили расчеты, этой суммы, конечно же недостаточно. Для полной ликвидации подобных сооружений Калуге необходимо как минимум, 20 млн. рублей. Мы должны очистить город от этих объектов. Там скапливается мусор, там собираются асоциальные элементы. Эти сараи и гаражи в большинстве своем уже не имеют хозяев и находятся в заброшенном состоянии.

Однако, ещё раз обращаю внимание, в этом вопросе мы исходим из реальной угрозы для здоровья и жизни калужан, поэтому в первую очередь будем ликвидировать опасные для жителей такие объекты.

Несмотря на ограниченность финансов, Дмитрий Денисов дал поручение убрать гараж на Суворова уже в этом году.

Ливневка на Северном въезде

Наталья Гурикова пожаловалась на потоки воды, льющиеся с дорожного полотна на новеньком Северной въезде в Калугу.

– Мы сейчас завершаем работы по Северному въезду и планируем все выявленные недоделки, в том числе неработающие решетки ливневой канализации, исправить в самое ближайшее время, - пообещал градоначальник.

Как выяснилось, ливневые стоки, оборудованные на Северной въезде быстро забились строительной грязью и мусором. Как пояснил главный инженер УКСа Антон Дёмин, замечания были переданы подрядчику, и он уже очистил решетки. По проекту на этом участке дороги были применены решения по системе ливневой канализации, отличающиеся от привычных. Такая ливневка зарекомендовала себя на других дорогах достаточно позитивно.

– Эта решетка работает вполне корректно, когда на нее перестанет попадать строительная грязь, - пояснил Дмитрий Денисов.

Чья площадка на Хрустальной?

Анастасия Ряжская подняла вопрос содержания детской площадки во дворе одного из многоквартирных домов по улице Хрустальная.

- Ужасный бардак и никто не отвечает за это, уборка только своими силами (редкими субботниками), хочется понять к кому она относится и как сделать эту уборку и обслуживание обязательным для города или УК? – спрашивает калужанка и добавляет просьбу закопать уже яму на Хрустальной 44к4 и открыть проезд.

Яма, о которой пишет жительница города образовалась после работ там организации «Калугатеплосеть».

- Да это наша яма, в ближайшее время засыплем, пообещал руководитель МУП «Калугатеплосеть» Игорь Карпов.

– Давайте, пошустрее там, абсолютно справедливое замечание Анастасии, - поторопил руководителя организации Дмитрий Денисов.

Между тем, по поводу «ужасный бардак», напомним, что речь идёт о группе домов, которые достраивал город, в том числе и элементы благоустройства, после того как компания СУ-155 благополучно обанкротилась. Город был вынужден доделывать то, что должен был сделать застройщик, за деньги, которые заплатили нынешние собственники квартир застройщику.

Для того, чтобы полностью «приземлить» ситуацию, городской голова Калуги дал поручение предоставить проект межевания застроенной территории.

- Нужно разграничить зоны ответственности и за все безобразия должна отвечать управляющая компания, - отметил Дмитрий Денисов. - Там у вас большая группа домов, и я уверен, что УК вполне с этим справится. Этими элементами благоустройства пользуются жители группы домов и поэтому здесь целесообразно наличие одной управляющей компании, которая будет всё это хозяйство содержать. Решение может быть непопулярное, но абсолютно верное с точки зрения справедливости и разумности. Именно УК после принятия проекта межевания этой территории будет за все это отвечать.

Одной строкой

- В выходные и праздничные дни маршрутка 73 не ходит вообще, в будни по вечерам интервал движения 40 минут, - пожаловалась калужанка Елена.

- Этот маршрут обслуживает частный перевозчик, мы обязательно проведем с ним беседу и укажем на то, что необходимо соблюдать график движения, - ответил Александр Шпиренко. - Вместе с тем, отмечу, что район обслуживания этого маршрута имеет доступную пешеходную связь с маршрутами УКТ.

- В социальных сетях много жалоб на качество дорог по переулку Чичерина и на проезд к спортшколе «Торпедо», - поднял тему Дмитрий Денисов.

– За прошедшую неделю погода не баловала, поэтому смогли работать лишь на двух объектах. Закончили переулок Чичерина и проезд к спортивной школе «Торпедо», - пояснила директор МКУ «Служба единого заказчика» Татьяна Арен. - Сейчас работы идут на двух проездах по улице Глаголева, мы их подготовили к укладке асфальта, ждем хорошей погоды. В плане переулки Резервный и Даниловский. Мы уже отфрезеровали улицы Садовая и Черносвитинская, они также готовы к укладке асфальта. В прошедшие выходные мы отфрезеровали улицу Платова. Мы должны подготовить к зимнему периоду улицу Огарева, она попала в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в следующем году.

Очень много вопросов, касающихся перекладки сетей по улицам Огарева – Чижевского. Калужане интересуются сроками окончания всех работ.

– Планируем закончить перекладку всех сетей до конца декабря, - ответил заместитель начальника Центрально-диспетчерской службы «Калугаоблводоканала» Фарид Мурзин.

- Там плотность сетей высокая, надеюсь вам удастся завершить все работы, и мы в следующем году полностью закончим все работы на этом участке, - заверил калужан Дмитрий Денисов. - Знаю, что калужане давно ждут окончания работ на этих дорогах в самом центре города.