В Перемышльском районе стартовал первый конкурс «Женщина – хозяйка села»

В Перемышльском районе Калужской области прошла Межрегиональная конференция Общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России». Тема мероприятия - «Социальные инновации женщин в реализации национальных проектов на селе». Об этом сообщил 17 октября заместитель губернатора Константин Горобцов.

Туда приехали 250 делегатов из различных регионов.

Горобцов в ходе пленарного заседания рассказал о работе Калужской области по реализации нацпроектов в сельской местности.

- Дан старт первому региональному конкурсу «Женщина – хозяйка села», - сообщил также замгубернатора. - Заслуженным женщинам региона вручены награды – памятные медали и Почетные грамоты Союза женщин России.